Ministerie van Justitie pakt illegale prostitutie en mensenhandel aan op Curaçao

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Justitie op Curaçao heeft de oprichting aangekondigd van de juridische organisatie PATH (Preventie van Misbruik en Mensenhandel), als onderdeel van een integrale aanpak om illegale prostitutie en mensenhandel op het eiland te bestrijden. Deze ontwikkeling kwam naar voren uit een verklaring in een lokale ochtendkrant, waarbij de focus ligt op het actief adresseren van deze ernstige problematiek binnen de gemeenschap.

Het initiatief tot de oprichting van PATH is een reactie op de toenemende zorgen over illegale activiteiten verbonden aan mensenhandel, vooral vanwege de problematische situaties in naburige landen. Veel mensen komen legaal het land binnen als toeristen of werknemers, maar vinden zichzelf ongewild terug in netwerken van mensenhandel. Het ministerie heeft benadrukt dat deze personen vaak onbewust zijn van de volledige omvang van hun situatie en met hoop op een beter leven naar Curaçao komen.

Naast de oprichting van PATH, benadrukt het ministerie de noodzaak van voortdurende aandacht voor zowel preventie als handhaving. Er wordt gesuggereerd dat ondanks de aanwezigheid van mensen die voor legitieme werkdoeleinden naar het eiland komen, er een sterke behoefte blijft om de gemeenschap te beschermen tegen de schadelijke invloeden van illegale praktijken. Het ministerie heeft de gemeenschap opgeroepen om verdachte situaties van mensenhandel onmiddellijk te melden bij de politieautoriteiten.

De politie heeft in samenwerking met PATH de verantwoordelijkheid gekregen om intensief onderzoek te doen naar deze zaken en om zowel lokaal als internationaal op te treden waar nodig.