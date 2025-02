Overheid Ministerie van SOAW hekelt seksistische reclame Redactie 01-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) heeft zich krachtig uitgesproken tegen een recente reclamecampagne waarin jonge vrouwen op een provocatieve manier als modellen zijn ingezet om een evenement in het verkeer te promoten. De campagne zou niet alleen de waardigheid van vrouwen onder druk zetten, maar ook bijdragen aan een schadelijke normalisering van genderdegradatie in de samenleving.

Minister van SOAW, Dayanara Chin-A-Lien Roozendal, noemt het onaanvaardbaar dat vrouwen keer op keer worden gereduceerd tot louter symbolen van genot voor commerciële of amusementsdoeleinden. Volgens haar versterkt dit soort incidenten verouderde en schadelijke stereotypen die de belangrijke rol van vrouwen in de samenleving ondermijnen en genderongelijkheid bevorderen.

Het presenteren van jonge vrouwen op deze manier getuigt volgens het ministerie niet alleen van een gebrek aan respect voor hun eigenwaarde, maar zendt ook een zorgwekkende boodschap naar de volgende generatie over de rol en waarde van vrouwen in de maatschappij.

Bovendien voegt de reclamecampagne, die zichtbaar was op drukke openbare wegen, een extra laag van onverantwoordelijkheid toe. Het ministerie waarschuwt dat dergelijke beelden ongewone afleiding in het verkeer kunnen veroorzaken, wat de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

SOAW herhaalt zijn standpunt tegen elke vorm van genderdegradatie en roept organisatoren van evenementen, bedrijven en de bredere gemeenschap op om praktijken die vrouwen denigreren te verwerpen.

In het kader van de ratificatie en implementatie van het Verdrag van Istanbul, een mensenrechtenverdrag ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, zal SOAW bewustwordingscampagnes ontwikkelen die specifiek dit onderwerp van genderdegradatie aanpakken.

Het verdrag biedt duidelijke richtlijnen over bewustwording en gendergelijkheid. Minister Chin-A-Lien Roozendal benadrukt dat haar ministerie zich blijft inzetten om schadelijke genderstereotypen die in de loop der jaren zijn gegroeid, af te breken. “Eén van die stereotypen is de degradatie van de vrouw als individu,” aldus de minister.

