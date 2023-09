Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn wil samen met NIBUD de financiële situatie van kwetsbare gezinnen op Curaçao verbeteren

WILLEMSTAD – Minister Ruthmilda ‘Mimi’ Larmonie-Cecilia heeft tijdens haar bezoek aan Nederland een samenwerkingsovereenkomst getekend met Het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het doel van deze overeenkomst is de financiële situatie van minder welgestelde gezinnen op het eiland verbeteren.

Het NIBUD is een onafhankelijke Nederlandse organisatie die kennis en advies biedt op het gebied van financieel beheer in huishoudens. De instelling verzamelt en interpreteert data met als doel inzicht te verkrijgen in de financiële situatie van de minder welvarende delen van de gemeenschap en hoe deze verbeterd kan worden.

Dankzij deze samenwerking zal er meer kennis en expertise beschikbaar komen om het financieel welzijn van minder welgestelde gezinnen te bevorderen, met als uiteindelijk doel een stabielere economische situatie voor alle betrokkenen.