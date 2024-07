Nieuws uit Nederland Ministers en staatssecretarissen kabinet-Schoof beëdigd Redactie 02-07-2024 - 2 minuten leestijd

Foto NOS

DEN HAAG – In Den Haag zijn op Paleis Huis ten Bosch de Nederlandse ministers en staatssecretarissen van het kabinet-Schoof beëdigd.

De bewindslieden stonden bij de beëdiging tegenover koning Willem-Alexander. Daarna gingen ze een voor een naar voren om “zo waarlijk helpe mij God almachtig” te zeggen of “dat verklaar en beloof ik”.

De bewindslieden mogen ook antwoorden in het Fries, de tweede landstaal. De nieuwe minister van Landbouw, Femke Wiersma, en staatssecretaris Folkert Idsinga van Fiscaliteit en Douane deden dat.

Zestien ministers

Het nieuwe kabinet bestaat uit zestien ministers en dertien staatssecretarissen. Naast de partijloze premier Schoof zijn er vijf ministers en vier staatssecretarissen namens de PVV, vier ministers en drie staatssecretarissen namens de VVD, ook vier ministers en drie staatssecretarissen namens NSC en twee ministers en drie staatssecretarissen namens BBB.

De formatie heeft 223 dagen geduurd. Dat is relatief lang, maar geen record: de vorige formatie, die van het vierde kabinet-Rutte, was pas klaar na 299 dagen.

Na de beëdiging volgde de bordesscene: de ministers en de koning werden daar gefotografeerd.

Vanmiddag Nederlandse tijd is ook de eerste vergadering van het kabinet. De bewindslieden moeten de komende tijd het ‘hoofdlijnenakkoord’ nog uitwerken in een ‘regeerprogramma’. De leiders van de vier partijen blijven allemaal in de Tweede Kamer.

Aan alle bewindslieden van het vorige kabinet, onder leiding van VVD’er Mark Rutte, is zoals gebruikelijk, “op de meest eervolle wijze” ontslag verleend. Dat kabinet zat er sinds 10 januari 2022. Het kwam een jaar geleden ten val na onenigheid over het asielbeleid. Rutte is bijna veertien jaar premier geweest: hij trad aan op 14 oktober 2010.

Koninkrijksrelaties

De nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties is Zsolt Szabó. Hij werkte tot voor kort als directeur bij IT-bedrijf Capgemini en is gevraagd door PVV-leider Geert Wilders voor de functie. Nadat hij was gevraagd heeft hij zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Szabó is in Nederland geboren en heeft Hongaarse ouders.