Mirco ‘VOETBAL’ Colina overleden

WILLEMSTAD – In de vroege ochtenduren van zaterdag 4 november is Mirco Colina overleden. Voetbal, voetbal, voetbal… de sportieve kreet in zijn originele vorm om voetbalwedstrijden aan te kondigen is er niet meer.

Hij had lange tijd de voetbalcolumn In de Hitte van het Spel in de ƈxtra, waarin hij informatie gaf over sport, maar in het bijzonder over zijn passie voor voetbal.

Na in zijn jongere jaren zelf gespeeld te hebben bij onder andere Victory Boys, kwam Mirco uiteindelijk terecht bij zijn eigen team Buena Vista. Hij was ook een tijdje in het bestuur van de F.F.K. en was afgevaardigde voor de teams van de 2e en 3e divisie.