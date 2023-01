Mishandeling Arubaanse toerist ook nieuws in het buitenland

Geschatte leestijd: 2 minuten

ORANJESTAD – De mishandeling van een Canadese toerist op Aruba is ook nieuws in het buitenland, vooral in Venezuela. Daarbij krijgt de Arubaanse politie alle complimenten voor het doortastende optreden na de mishandeling. Tot nu toe zijn vier arrestaties verricht.

De aanval vond op 26 december ’s avonds plaats. De toerist maakte een cruise met de Voyager of the Seas, samen met zijn vrouw en drie kinderen. De man geïdentificeerd als Sarkis Gitani werd op de parkeerplaats van de haven aangevallen door drie personen en zwaar mishandeld.

Gezien de ernst van de verwondingen werd Gitani overgebracht naar het Horacio Oduber-ziekenhuis, waar hij gespecialiseerde medische hulp kreeg. De toerist liep ernstige breuken op en moest zijn vakantie opschorten. Drie mannen zijn aangehouden voor hun betrokkenheid bij de mishandeling.

De autoriteiten gaven net na nieuwjaarsdag een persconferentie. Daarin werd gezegd dat de autoriteiten niet tolereren dat de enige economische pilaar, het toerisme, wordt beschadigd. “Toeristen moeten zich veilig voelen als ze op Aruba op vakantie zijn”, was de boodschap van de politie.

De korpschef nam contact op met de familie van het slachtoffer om ze op te hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Hij legde ook contact met de Canadese autoriteiten om ze te informeren over de voortgang van de zaak.

Stemmen

Nathalie Racine, echtgenote van Gitani, volgde het onderzoek op de voet. Ze liet 24ora.com weten opgelucht te zijn met de arrestatie van de verdachten, maar maakt zich nog steeds zorgen dat de vierde persoon vrij rondloopt. De verdachten lijken op de een of andere manier verwant te zijn.

Racine vertelde hoe haar man op de parkeerplaats werd aangevallen door de verdachten die hun gezicht bedekten met hun t-shirts. Ze zegt dat haar man ze gemakkelijker kan herkennen aan hun stemmen. Bovendien zei ze dat haar man de komende 8-12 maanden moeilijk zal kunnen spreken vanwege verwondingen opgelopen tijdens de aanval.

Herstelproces

Met betrekking tot zijn herstel krijgt Sarkis medicijnen en heeft hij enorme pijn. Hij legde uit dat alle botten in zijn gezicht gebriken zijn vanaf zijn ogen naar beneden.

De familie weet niet zeker of de schade blijvend zal zijn, maar beleven de nachtmerrie dagelijks opnieuw. “We weten niet wat de volgende stap is. We weten niet hoelang hij nog werkeloos zal zijn. Ik moet voor hem zorgen. Onze kinderen zijn getraumatiseerd door de aanval en al het bloed.