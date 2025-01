Politie en Justitie Mislukte aanslag Saliña vastgelegd op beveiligingscamera Dick Drayer 22-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De mislukte moordaanslag van eergisteren bij de Golden Gate snèk in Saliña is vastgelegd op video. Twee mannen in een nieuwe, zilverkleurige Nissan Versa stapten met bedekte gezichten uit het voertuig, op de beelden is één van hen, de schutter te zien.

Maar het vuurwapen weigerde, tot driemaal toe, volgens omstanders, waardoor de aanslag mislukte.

Bij aankomst van de politie waren de verdachten al gevlucht. De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Er zijn nog geen verdere details over de identiteit van de daders of het slachtoffer.