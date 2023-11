Miss Curaçao 2023 Kim Rossen strijdt voor Miss Universe titel in El Salvador

WILLEMSTAD – Komende zaterdag, 18 november is een spannende dag voor Curaçao. De 26-jarige Kim Rossen, bekroond als Miss Curaçao 2023, neemt deel aan de prestigieuze Miss Universe 2023 verkiezingen in El Salvador. Sinds 3 november bevindt Kim zich al in El Salvador, waar ze samen met 85 kandidaten van over de hele wereld deelneemt aan dit grootse evenement.

De Miss Universe organisatie en het gastland El Salvador hebben een indrukwekkend programma samengesteld vol activiteiten voor de deelnemers. Ze leren over de cultuur van El Salvador, nemen deel aan interessante lezingen, fotoshoots, interviews, watersporten en verschillende diners. Kim beschrijft haar ervaring als “ongelooflijk mooi en een unieke kans om deel te nemen”.

Deze week staat in het teken van veel repetities en meer interviews. Kim heeft zowel lokaal als internationaal aandacht getrokken met haar schoonheid, bescheidenheid, charisma, zelfvertrouwen, toewijding, leergierigheid, indrukwekkende lengte van 1,88 meter en haar kledingkeuze. Haar intelligentie speelt ook een belangrijke rol in de competitie.

In de komende dagen gaat de competitie verder, maar Kim geniet van elk moment en streeft ernaar om Curaçao waardig te vertegenwoordigen.

Er is veel dankbaarheid voor iedereen en alle fans die Kim ondersteunen, zowel vanuit Curaçao, Aruba, Bonaire, Nederland als internationaal. Er zijn verschillende manieren om Kim te blijven steunen en te stemmen via verschillende sociale mediapagina’s. Fans kunnen haar steunen op pagina’s zoals “We Support All The Misses And Models Of Curacao”, “Curacao Glim” en “Curacao Beauty Pageant Committee”.