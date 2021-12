Miss Universe Curaçao maakt statement over klimaatverandering

WILLEMSTAD – Miss Universe-deelnemers hebben afgelopen zondag gedurfde politieke statements gedaan met hun nationale kostuums. Dat is althans de mening van de media die het evenement in Israël versloegen.

Curaçao deed ook mee, met miss Curaçao Shariëngela Cijntje. Haar vurige creatie was ontworpen door Jorge Salazar Caliz en bestond uit een rood-gele gevederde bodysuit en een bijpassend hoofddeksel. De outfit was bedoeld om de effecten van klimaatverandering op het eiland Curaçao te laten zien – met name hoe de koraalriffen worden vernietigd. De Indiaase Harnaaz Sandhu won de verkiezing en is miss universe 2021. Shariëngela Cijntje haalde helaas niet de top 16.

