MLB wereld prijst prestatie Bogaerts

San Diego Padres-ster Xander Bogaerts is al geruime tijd een van de beste infielders in het Amerikaannse honkbal. Hij heeft nu een prestatie geleverd die geen enkele andere MLB-speler ooit heeft gedaan na de wedstrijd van zaterdag tegen de San Francisco Giants: een homerun slaan in vier verschillende landen.

De wedstrijd van zaterdag vond plaats in Mexico-Stad, een locatie die geschikt is voor aanvallen met een grotere hoogte in vergelijking met elk ander MLB-stadion. XANDER GOES DEEP 🚀@Padres | #BringTheGold pic.twitter.com/BDTiBx0r5m— Bally Sports San Diego (@BallySportsSD) April 21, 2023

Bogaerts speelde niet het beste spel, maar maakte wel indruk in de wedstrijd. In de tweede helft van de vierde inning verschalkte hij Giants-werper Jake Junis voor een solo-homerun.

Dit was slechts een van de elf homeruns. De Padres namen een overwinning van 16-11 mee naar huis.

Bogaerts’ homerun plaatste hem in een klasse apart als het gaat om internationale wedstrijden in de MLB. Hij is nu de enige speler die een homerun sloeg in vier verschillende landen: de Verenigde Staten, Canada, Engeland en nu Mexico.

Normaal gesproken worden MLB-games niet in Engeland gespeeld. Maar Xander Bogaerts nam in 2019 deel aan de London Series terwijl hij bij de Boston Red Sox speelde waar hij een homerun sloeg tegen de New York Yankees. Xander Bogaerts: International Man of Homers pic.twitter.com/mgi8TzN66m— San Diego Padres (@Padres) April 30, 2023