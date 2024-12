Overheid Modernisering straatverlichting op Curaçao gestart Redactie 04-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning is begonnen met een groot project om de straatverlichting op Curaçao te moderniseren. In verschillende wijken worden in fases slimme lantaarnpalen geïnstalleerd, met als doel de energie-efficiëntie te verhogen, de veiligheid te verbeteren en de infrastructuur te vernieuwen.

Het project omvat de installatie van in totaal bijna twaalfduizend slimme lampen binnen drie maanden. Deze verlichting maakt gebruik van technologie die het energieverbruik optimaliseert en onderhoud vereenvoudigt.

Volgens het ministerie draagt de modernisering bij aan een duurzamer Curaçao en biedt het betere verlichting voor de gemeenschappen.

