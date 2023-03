Modeshow ‘Down Right Down Perfect’ in Sambil

WILLEMSTAD.- Vandaag, 21 maart, is Wereld Downsyndroom Dag. In het kader hiervan vond het jaarlijkse modeshow-evenement plaats met de titel “Down Right, Down Perfect Fashion Show”. Dit evenement vond plaats in de Entrepreneur Zone bij Sambil. Natuurlijk was de focus gericht op kinderen met het syndroom van Down, die prachtige kleding op de catwalk droegen en samen met bekende mensen uit de gemeenschap van Curaçao te zien waren.

Het evenement, dat in het teken stond van bewustwording en acceptatie van personen met het Downsyndroom, trok veel belangstelling van de gemeenschap en was een groot succes. Het publiek genoot van de energie van de kinderen en hun modieuze outfits die door de kinderen werden gedragen en welke in verschillende winkels in Sambil te koop zijn.

“Dit evenement is van groot belang om onze kinderen met het Downsyndroom in de schijnwerpers te zetten en te laten zien hoe uniek en bijzonder ze zijn”, aldus de organisatie.

Het evenement werd afgesloten met een staande ovatie van het publiek. Met de “Down Right, Down Perfect Fashion Show” heeft de organisatie laten zien dat iedereen mooi is op zijn eigen manier.

Vandaag op Wereld Downsyndroom Dag dragen mensen over de hele wereld sokken die niet bij elkaar passen om hun waardering en steun te laten zien voor mensen met het Downsyndroom.