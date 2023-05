Mogelijk nog dit jaar Corendonvluchten naar Curaçao

WILLEMSTAD – Reisorganisatie Corendon overweegt om in november dit jaar zelf vluchten uit te gaan voeren tussen Schiphol en Curaçao. Dat melden anonieme bronnen aan Curaçao.nu.

Reden zou de onvrede zijn over de ticketprijzen van KLM en capaciteitsproblemen. Corendon heeft drie eigen hotels op Curaçao en wil daar voldoende gasten voor kunnen blijven leveren.

Dezelfde bronnen zeggen dat overwogen wordt om ook Bonaire mee te nemen in de vluchtplannen. Het idee is om een driehoeksvlucht te maken, waarbij er één keer per week via Bonaire wordt gevlogen.

Hoewel Corendon momenteel nog een klein aandeel heeft in de toeristische markt van Bonaire, wordt er wel gemikt op groei.