Mogelijk strengere eisen op Aruba voor reizigers uit Nederland

ORANJESTAD – Bezoekers die in de komende weken vanaf luchthaven Schiphol naar Aruba reizen, krijgen mogelijk te maken met strengere toelatingseisen.

Vanwege de toenemende aantallen besmettingen in Nederland beraadt de regering zich op maatregelen om de bevolking te beschermen. Tegelijkertijd heeft het Amerikaanse Centers For Disease Control, het CDC het waarschuwingsniveau voor Aruba verlaagd. Tot nu toe gold niveau vier, het hoogste niveau en werd reizigers niet-noodzakelijke reizen naar het eiland afgeraden. Dat niveau is nu bijgesteld naar drie, waarbij oplettendheid wordt benadrukt.

