Mogelijk tekort aan vuurwerk dit jaar

Willemstad – Er is mogelijk een tekort aan vuurwerk dit jaar dat beschikbaar is voor de consument. Er zijn 18 containers besteld, maar slechts vier zijn aangekomen.

Problemen in China zouden daarvan de oorzaak zijn. Veel vuurwerk blijft daar liggen vanwege corona. Mogelijk dat daar nu verandering in komt, maar of het dan op tijd op Curaçao aankomt, blijft de vraag.

