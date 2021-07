Mogelijk weer nieuwe beperkende coronamaatregelen op Curaçao

Foto: Èxtra

De regering Pisas overweegt de coronamaatregelen opnieuw aan te scherpen. Gebaseerd op informatie van de GGD en RIVM is het aantal gestegen positieve testen mogelijk reden om in te grijpen.

In amper twee weken tijd is het aantal besmettingen gestegen van 45 naar 686 actieve coronacases. Vooral jongeren raken besmet en de autoriteiten verdenken het strand- en uitgaansleven van de enorme verhoging.

RIVM in Nederland noemde de coronasituatie op Curaçao vrijdag ‘alarmerend’. Het aantal besmettingen ligt nu op 310 per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: op Aruba is dat 58 per 100.000, op Bonaire 108 en op Sint-Maarten 63 coronapatienten per 100.000 inwoners.

Morgen komen de autoriteiten weer bijeen om het afgelopen weekend te evalueren, mede met het oog op het gedrag van het publiek bij uitgaansgelegenheden.

Mogelijke nieuwe maatregelen kunnen de invoering – opnieuw – van een avondklok zijn en een beperking van toegang tot stranden, bars en restaurants.