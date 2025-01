Sport Montana en Brievengat Pariba imponeren in straatvoetbalcompetitie Dick Drayer 29-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen weekend leverde de straatvoetbalcompetitie van Fundashon Bicentini spektakel op met zeven spannende wedstrijden. Vooral de teams van Montana en Brievengat Pariba blonken uit met overtuigende overwinningen. Montana versloeg Bonam in een doelpuntrijke wedstrijd met 11-8, terwijl Brievengat Pariba een indrukwekkende 17-8 overwinning boekte tegen Koraalspecht.

Montana en Bonam trapten het sportweekend af met een intense wedstrijd, waarin beide teams fel streden. Montana bleek de bovenliggende partij en wist de wedstrijd met 11-8 te winnen. Voor Bonam betekende dit een tegenvaller, waarbij vooral de verdediging kwetsbaar bleek.

Brievengat Pariba

Een van de meest in het oog springende prestatie kwam van Brievengat Pariba. Het team was op dreef tegen Koraalspecht en boekte een ruime 17-8 overwinning. De aanvalslinie van Brievengat Pariba was bijzonder effectief en gaf de tegenstander geen kans om terug te komen in de wedstrijd.

Echter, een dag later kreeg Brievengat Pariba een fikse tegenvaller te verwerken. Tegen Oost-Jongbloed kon het team de sterke vorm niet vasthouden en leed het een 3-0 nederlaag. Oost-Jongbloed speelde een solide wedstrijd en wist de aanval van Brievengat Pariba volledig te neutraliseren.

Wisselvallig

Voor Bonam en Koraalspecht was het een wisselvallig weekend. Beiden verloren hun eerste wedstrijd met ruime cijfers. In hun onderlinge duel wist Bonam zich enigszins te herpakken door Koraalspecht met 3-0 te verslaan. Voor Koraalspecht betekende dit een weekend zonder punten, wat druk legt op het team om zich snel te herpakken.

Jongbloed kende een wisselend weekend. Tegen Trai Seru werd een nipte 3-2 overwinning geboekt, maar later in het weekend ging het team onderuit tegen Brievengat Pabou met 7-3.

Een van de verrassingen van het weekend was de overwinning van Schelpwijk op Brievengat Pabou. In een spannende wedstrijd trok Schelpwijk met 2-1 aan het langste eind. Ondanks een latere overwinning van Brievengat Pabou op Jongbloed (7-3), zal de nederlaag tegen Schelpwijk nog even nadreunen.

Stand van zaken in de competitie

Volgens Remko Bicentini worden de krachtsverhoudingen in de competitie steeds duidelijker. Montana en Brievengat Pariba hebben zich als sterke teams gepresenteerd, terwijl Bonam en Koraalspecht hun verdedigende organisatie moeten verbeteren om niet verder achterop te raken.

Volgend weekend staan nieuwe wedstrijden op het programma, waarin teams de kans krijgen om zich te revancheren of hun sterke lijn door te zetten. De competitie belooft nog veel spektakel in de komende weken.