Algemeen Monumentaal pand in de Penstraat mag verkocht Dick Drayer 25-10-2024 - 2 minuten leestijd

De brand in 2021

WILLEMSTAD – De erfgenamen van een monumentaal pand in de Penstraat 15, 17, 19A en 19B hebben toestemming van de rechter gekregen om het vervallen gebouw te verkopen. Het monumentale pand, dat eerder in 2021 en 2023 werd getroffen door brand, bevindt zich in het stadsdistrict Nieuw Nederlands van Curaçao. De drie erfgenamen, wonend in Miami, Frankrijk en Curaçao, hebben aangegeven de opbrengst van de verkoop te verdelen via een notaris.

Het pand, dat al sinds 1956 eigendom was van een overleden eigenaar, raakte verder beschadigd door de recente branden. Een van de branden trof de woning van Gerda Dunk, een bekende inwoonster van Curaçao, die het bovenhuis had ingericht als museum ter ere van haar oom, Moises Frumencio ‘Doktoor’ Da Costa Gomez. Da Costa Gomez was een van de grondleggers van het Statuut en stond aan de basis van de voormalige Nederlandse Antillen. Bij de brand in 2021 bleef Dunk ongedeerd, maar het vuur richtte aanzienlijke schade aan, die naar haar zeggen door brandstichting was veroorzaakt.

De erfgenamen gaven tijdens de rechtszaak aan dat het pand jarenlang niet volgens de erfwet was verdeeld en dat verkoop de beste oplossing biedt voor de complexe erfeniskwestie. De rechter oordeelde dat de erfgenamen de verkoop kunnen voortzetten en bepaalde dat het monumentale pand voor een bedrag van 700.000 gulden mag worden verkocht. De opbrengst wordt vervolgens door een notaris verdeeld volgens de rechten van de betrokken erfgenamen.

De overheid, die ook als belanghebbende partij werd gezien vanwege het mogelijke belang in de ontwikkeling van het terrein, heeft tijdens de rechtszitting geen standpunt ingenomen. Hierdoor verwijst de rechter naar de eigen uitspraak voor verdere ontwikkelingen. De erfgenamen hebben inmiddels de benodigde formulieren ingediend om de verkoop formeel te laten plaatsvinden.

0