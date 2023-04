Monumentale begraafplaats bij Landhuis Hato zwaar beschadigd

WILLEMSTAD – De monumentale begraafplaats bij Landhuis Hato is zwaar beschadigd. Dat meldt de werkgroep Archeologie Curaçao, die de vinger wijst naar de Curaçao Airport Holding. De begraafplaats staat op de lijst van beschermde monumenten.

Op 30 maart namen leden van de Werkgroep Archeologie Curaçao de schade op die is aangericht. Tegenover de Grot van Hato was de landaanwinning van de Curaçao Airport Holding opnieuw opgestart.

Landaanwinning in de zin van het opvullen van een laag liggend gebied naast de hoofdweg naar Hato, tegenover de parkeerplaats van de Grot van Hato. De nieuwe landaanwinning werd uitgevoerd met bouwpuin en is op veel plaatsen twee meter dik. Begraafplaats, directiehuis en waterfabriek in 2016 | Foto François van der Hoeven

Voordat het puin gestort werd, werd eerst een flink manzaliñabos verwijderd. De resten van de bomen werden opzij geschoven – over de monumentale begraafplaats van landhuis Hato heen. In dat proces werden ten minste drie van de zes cylindergraven ernstig beschadigd.

De graven die onder de resten van de manzaliñabomen liggen zijn mogelijk ook beschadigd. Behalve de beschadigde graven werd ook een deel van de muur rond de begraafplaats weggebouwd en een pilaar van een toegangspoort opzij geworpen.

De begraafplaats is volgens de archeologen van groot historisch belang en zij zijn verontrustend om te zien dat deze monumentale plek ernstig beschadigd is geraakt. “Het is te hopen dat de daartoe bevoegde autoriteiten snel actie ondernemen om de schade te laten herstellen en verdere destructie van de historische monumenten bij Landhuis Hato te voorkomen. De Monumentenraad, ROP en NAAM zijn van de vernielingen op de hoogte gesteld.”

De Airport Holding is om een reactie gevraagd. Als die komt, verschijnt er een update van dit bericht.