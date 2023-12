Monumentenraad Curaçao schrijft brief aan minister Charles Cooper over UNESCO Werelderfgoedstatus

WILLEMSTAD – In een krachtige brief aan minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, heeft de Monumentenraad Curaçao zijn zorgen geuit over de recente uitspraken van de minister waarin hij de meerwaarde van Willemstad als UNESCO Werelderfgoed in twijfel trok.

Tijdens de recente Invest in Willemstad summit stelde minister Cooper een vraag die veel stof deed opwaaien: wat is de meerwaarde van Willemstad op de UNESCO Werelderfgoedlijst?

Dit leidde tot verbazing, vooral omdat de minister zelf verantwoordelijk is voor het behoud van het gebouwd erfgoed van Curaçao. De Monumentenraad reageerde met een gedetailleerde brief, waarin de belangrijke voordelen van deze status worden uiteengezet.

Zorgpunten

Willemstad werd in 1997 opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, een prestigieuze erkenning die de stad onderscheidt als van Outstanding Universal Value.

Dit brengt niet alleen een grotere bewustwording van het eigen erfgoed met zich mee, maar ook extra bescherming, sociale en economische ontwikkelingskansen, en behoud van cultureel erfgoed voor toekomstige generaties.

Het bevordert ook het toerisme, aangezien veel reizigers specifiek op zoek zijn naar bestemmingen met historische en culturele waarde, aldus de Monumentenraad.

De brief bekritiseert het gebrek aan gebruik van deze status in de marketing van Curaçao en benadrukt dat delen van historisch Willemstad achterblijven in ontwikkeling.

Ook het ontbreken van een coherent stadsbeheer, een eis van UNESCO, en het gebrek aan een actuele erfgoedverordening worden als zorgpunten genoemd.

Waterfort Plaza

Specifieke aandacht gaat uit naar het Waterfort Plaza Masterplan, waarvan UNESCO heeft geoordeeld dat het niet voldoet aan de eigen wetgeving van Curaçao. De Monumentenraad adviseert de overheid om samen te werken met betrokken partijen om het project in omvang te reduceren, niet alleen omdat UNESCO dit wenst, maar ook voor het duurzaam behoud van het eigen erfgoed.

De brief eindigt met een oproep om de voordelen van de werelderfgoedstatus van Willemstad beter te benutten in termen van bedrijfsactiviteiten, huisvesting, werkgelegenheid en welvaartsontwikkeling. De Monumentenraad onderstreept dat er veel werk aan de winkel is en biedt aan om hieraan bij te dragen.

De brief van voorzitter Michael A. Newton benadrukt het belang van een evenwicht tussen de waarde van cultureel erfgoed en de financieel-economische waarde, iets wat ook werd onderstreept door de jonge Curaçaose restauratie-architecte ir. Valery Eshuis tijdens de summit. Dit evenwicht is cruciaal voor de toekomst van Willemstad en het behoud van zijn unieke karakter, aldus de raad.