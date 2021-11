Monumentenstichting trekt aan de bel over ontwikkelingen op Marichi

84 Gedeeld

WILLEMSTAD – De monumentenstichting PROMO trekt aan de bel over de ontwikkelingen op Marichi, het terrein tegenover parkeergarage Pietermaai. Daar komen drie nieuwe flatgebouwen met appartementen.

Volgens PROMO is de afgegeven bouwvergunning in strijd met de wet. De flatgebouwen zouden qua grootte buitenproportioneel zijn en niet in de binnenstad passen. De stichting eist via de rechter nu inzage in de bouwplannen, zodat er beroep tegen ingesteld kan worden.

PROMO denkt dat het grootschalige ontwerp de UNESCO Werelderfgoed status van Willemstad bedreigd. Ook zou vrije toegang tot het strand daar in gevaar komen.



Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures