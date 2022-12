Monumentenzorg Curaçao gooit roer om: nu ook verkoop van monumenten

WILLEMSTAD – Stichting Monumentenzorg Curaçao gooit het roer om en wordt een technisch georiënteerde, innovatieve, meer commercieel gerichte organisatie. Dat zegt voorzitter Herbert van der Woude tijdens de vierde editie van Invest in Willemstad.

Daarmee wil Monumentenzorg groeien en fondsen genereren, onder meer door actiever monumenten te kopen en te verkopen. Van Der Woude erkent dat daarmee de gouden regel is afgeschaft: in tegenstelling tot vroeger is Monumentenzorg nu bereid haar objecten actief te verhandelen.

Daarbij gaat het om de opbrengsten te kunnen herinvesteren in nieuw aan te kopen en te restaureren monumenten.

Momentenzorg zegt met de nieuwe koers niet te willen concurreren met de markt, die steeds meer zorg draagt voor de restauratie en het onderhoud van monumenten.

De stichting wil zich juist gaan richten op die monumenten waar de markt (nog) geen interesse in heeft. Als voorbeeld geeft Van der Woude La Moda di Paris, een karakteristiek en historisch relevant monument in de Consciëntiesteeg in Otrobanda.

Die stortte twee jaar geleden tijdens hevige regenval volledig in, waarna Monumentenzorg het pand eindelijk van de eigenaren kon kopen. Gezien de staat waarin het verkeerde en de investering die nodig was om het te herstellen, had de markt volgens Van Der Woude geen interesse. “En er zijn nog veel meer van dit soort objecten in bijvoorbeeld het Otrobanda Stegengebied.”

Van der Woude benadrukt dat de veranderende koers niet betekent dat alle 130 objecten van Monumentenzorg nu te koop zijn. “Sommige daarvan, zoals Landhuis Brievengat, hebben een bijzondere historische waarde, dus die zullen we nooit verkopen. Vele anderen worden ver onder de marktprijs verhuurd en zijn daarom niet actueel. We werken aan een lijst met te koop aangeboden objecten en verwachten die lijst begin volgend jaar te publiceren.”

Monumentenzorg zegt selectief te zullen zijn aan wie ze verkopen. “Kopers zijn financieel welvarende en gerenommeerde partijen. Bovendien nemen wij in de koopovereenkomst een kettingbeding op met een boetevergoeding bij achterstallig onderhoud.”

Groot voordeel voor de koper is dat Monumentenzorg professioneel bouwkundig advies aanbiedt en dat kopers geen overdrachtsbelasting betalen en dat onderhoudskosten fiscaal aftrekbaar zijn.