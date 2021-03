35 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De moord op politicus Almier Godett is het gevolg van een oude vete in de familie Godett.

Almier is zondagochtend een uit de hand gelopen ruzie gaan sussen en de hoofdrolspeler in de ruzie, ook familie van Godett, heeft gericht geschoten. De vete kreeg een vervolg op zondagavond toen twee huizen en vier auto’s in vlammen opgingen.