Moord op Curaçaose Farhcently Wawoe in Nederland mogelijk ripdeal

WILLEMSTAD – In een schokkende reeks gebeurtenissen is Farchentley Wawoe, het 30-jarige neefje van de notoire crimineel Nuto Wawoe, mogelijk gedood naar aanleiding van een drugsdiefstal. Farchentley, afkomstig uit Curaçao en woonachtig in Vlaardingen, werd op klaarlichte dag neergeschoten terwijl kinderen en bewoners getuige waren. Dat schrijft De Telegraaf.

Volgens bronnen uit de criminele wereld behoorde Farchentley tot de Curaçaose straatbende No Limit Soldiers (NLS), net als zijn oom Nuto. Deze laatste zit momenteel vast in de Dominicaanse Republiek na zijn arrestatie in april en wacht op uitlevering aan Curaçao. Nuto wordt verdacht van talloze misdaden, waaronder drugshandel, wapenbezit, liquidaties, witwassen van geld, afpersing en ontvoering.

Farchentley zou verantwoordelijk zijn voor het stelen van een partij drugs, een daad die mogelijk tot zijn dood heeft geleid. Een filmpje dat circuleert op WhatsApp toont een man die na de diefstal in een donkere Volkswagen stapt en wegrijdt. Vervolgens wordt er een foto van Farchentley getoond met de tekst: ’10k voor wie mij kan zeggen wie dit is en waar ik hem kan vinden!’. Het is volgens De Telegraaf aannemelijk dat de gedupeerde van de diefstal de video heeft verspreid.

De dodelijke schietpartij vond plaats op maandagmiddag 3 juli rond 17:45 uur. Het incident werd vastgelegd door een deurbelcamera van een woning nabij de plaats delict. Er werden meerdere kogels op Farchentley afgevuurd na een vermeende woordenwisseling. Hij raakte zwaargewond en overleed ter plekke aan zijn verwondingen ondanks reanimatiepogingen van buurtbewoners.

De politie arresteerde kort na het incident een 17-jarige jongen uit Vlaardingen, maar na onderzoek bleek hij niet de schutter te zijn en werd na enkele dagen vrijgelaten. Hij blijft echter wel verdachte in de zaak. Afgelopen zaterdag werd een 24-jarige man uit Vlaardingen in Rotterdam gearresteerd. Zijn voorarrest is met veertien dagen verlengd na voorgeleid te zijn aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Farchentley Wawoe was geen onbekende voor de politie. Onlangs werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden vanwege de afpersing van voetbaltrainer Najim N. van voetbalclub VFC in Vlaardingen. Hij stond ook op het punt om in Limburg terecht te staan op verdenking van diefstal met geweld en de handel of het vervoer van hennep.

Zijn familie is verbijsterd door de recente gebeurtenissen. Volgens hen was Farchentley een geliefd en beleefd familielid. Ze hopen dat de politie de zaak rond zijn dood snel zal oplossen.