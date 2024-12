Politie en Justitie Moordenaar Chinese winkelier Yinghua Wu in maart voor de rechter Dick Drayer 03-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Quincley Emanuel Poppen (30), verdachte in de dodelijke overval op de Hua Jiant Minimarket op 9 mei 2013, verscheen gisteren opnieuw in de rechtbank voor een pro-formazitting. Het definitieve proces is uitgesteld naar maart 2025, omdat een rapport van de Reclassering nog ontbreekt.

Poppen wordt beschuldigd van doodslag, gewapende overval en vuurwapenbezit na de fatale schietpartij waarbij de Chinese winkelier Yinghua Wu om het leven kwam. Op 9 mei 2013, daags na de moord op Helmin Wiels, drong Poppen samen met medeverdachten de minimarket aan de Oude Caracasbaaiweg binnen. Tijdens een worsteling met de vrouw van de winkelier ontstond een gevecht waarbij Poppen haar met een metalen stok sloeg en een schot afging dat Wu dodelijk trof. De buit was wat kleingeld en een paar telefoonkaarten.

9 mei 2013, recherche start onderzoek naar de moord op De 42-jarige Chinese eigenaar van de zaak, Yinghua Wu

Poppen, destijds achttien jaar oud, vluchtte na het incident naar het buitenland en leefde onder een valse identiteit in Dominica. Hij werd jarenlang gezocht via Interpol voordat hij vorig jaar werd gearresteerd op Sint-Maarten in een andere zaak. Poppen verklaarde eerder dat hij betrokken was bij de overval, maar ontkende ooit de intentie te hebben gehad om iemand te doden. Hij beweerde dat de fatale schietpartij per ongeluk plaatsvond toen hij terugkeerde om zijn telefoon op te halen.

Quinsley wordt in 2018 door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar wegens gekwalificeerde doodslag, diefstal met geweldpleging met de dood als gevolg en vuurwapenbezit. Zijn handlanger kreeg vijftien jaar.

Als het proces in hoger beroep in maart doorgaat, bepaalt de rechter of deze straf wordt gehandhaafd.

