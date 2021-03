Moordmakelaar in zaak Themis aangehouden

Archieffoto – Pixabay

LONDON – In Londen is vrijdag een 50-jarige verdachte aangehouden in het onderzoek Themis. C. wordt er van verdacht als moordmakelaar betrokken te zijn geweest bij het uitzetten van opdrachten tot meerdere geweldsdelicten die op Sint Maarten zijn gepleegd.

De 50-jarige C. zou een prominent lid zijn van de No Limit Soldiers. Het OM verdenkt de NLS er van een crimineel samenwerkingsverband te zijn, verantwoordelijk voor meerdere moorden en handel in verdovende middelen. C. zit vast in Londen en het OM heeft om de uitlevering gevraagd. Zaterdag werd daarnaast in hetzelfde onderzoek een 36-jarige aangehouden die vanuit de Dominicaanse Republiek naar Curaçao was gereisd.