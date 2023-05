Morgen gaat kruising bij Zeelandia weer open, verkeerssituatie gewijzigd

WILLEMSTAD – Morgen gaat de kruising bij Candy-barrel voor Kooyman in Zeelandia weer open. De overheid heeft verschillende aanpassingen gedaan in de verkeerssituatie om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Zo is er een verkeersdrempel geplaatst op de Kaya W.F.G. Mensing, recht tegenover Kooyman Zeelandia en de Candy Barrel. Auto- en motorverkeer dat vanaf Van Den Tweel Supermarkt in de richting van Kooyman rijdt, wordt verplicht naar rechts te gaan. Linksaf naar Kooyman is niet meer toegestaan.

Vrachtwagens die van vanaf Van Den Tweel Supermarkt komen moeten al bij de afslag van Home Plus naar rechts, de Castorweg inrijden. Het is verboden voor vrachtwagens om rechtdoor te rijden.

Vrachtwagens in omgekeerde richting van de Castorweg komen moeten linksaf slaan en richting Van Den Tweel gaan. Er zijn verkeersborden geplaatst om deze veranderingen te illustreren.