Economie Morgen zesde editie van Invest in Willemstad Dick Drayer 03-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Morgen vindt de zesde editie van het symposium Invest in Willemstad plaats in het auditorium van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dit evenement valt samen met de 27e verjaardag van Willemstad als UNESCO-werelderfgoedstad en heeft dit jaar een sterke focus op duurzaamheid en evenwichtige stedelijke ontwikkeling.

Het programma begint met een opening door vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Ontwikkeling en de Kamer van Koophandel. Gedurende de dag komen sprekers en panelleden aan het woord over onderwerpen als de UNESCO-status van Willemstad, kunst en cultuur, vastgoedontwikkeling, en de bijdrage van investeerders aan de stad. Onder andere de renovatie van Kura Hulanda en nieuwe projecten in Pietermaai, Otrobanda en Scharloo worden belicht.

In de middag staan thema’s zoals duurzaamheid, wonen in de stad en digital nomads centraal. Deskundigen leiden discussies, gevolgd door panelgesprekken met praktijkexperts. Het evenement sluit af met een netwerkborrel op een unieke locatie in Willemstad.

“De binnenstad is van en voor iedereen,” benadrukken de organisatoren. “We willen Willemstad positioneren als een centrum van cultuur en duurzaamheid waar iedereen zich thuis voelt.”

Deelname aan het symposium is gratis, maar registratie is verplicht via de website van Invest in Willemstad.

98