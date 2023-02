Moszkowicz vraagt uitstel in de zaak Themis vanwege afluistertelefoons

WILLEMSTAD – De Nederlandse advocaat Moszkowicz heeft uitstel gevraagd in de zaak Themis. Hij doet de verdediging van C. Lake, één van de vier verdachten. Het uitstel zou moeten gelden totdat de hoogste rechtbank van Nederland een beslissing neemt over het gebruik van PGP-telefoons.

In de zaak Themis is onderzoek gedaan naar strafbare feiten die de afgelopen jaren in de verschillende landen van het Koninkrijk der Nederlanden en in landen daarbuiten zijn gepleegd.

Lake is in Eerste Aanleg tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan. Hij houdt vol volledig onschuldig is.

De veroordeling in eerste Aanleg was gebaseerd op verschillende gesprekken die werden afgeluisterd tussen Quant en Lake, waarin ze constant spraken over winsten van blokken, geldbedragen, drugstransporten en foto’s van drugs die via telefoon werden verstuurd.

Naast uitstel vroeg Moszkowicz ook om de detentie van Lake op te schorten in afwachting van de behandeling van zijn zaak, maar het Hof wees dit af.

23 miljoen

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Lake van witwassen van bijna 23 miljoen gulden. Daarnaast wordt Lake beschouwd als de rechterhand van Shurandy ‘Tyson’ Quant, die door het Openbaar Ministerie als leider van de NLS-bende, een criminele organisatie, wordt beschouwd.

Lake zou ook lid daarvan zijn, de financiële zaken van Quant hebben behandeld en zijn vertrouweling te zijn.

De zaak wordt op 8 juni wederom pro forma behandeld, waarna de rechtbank een nieuwe datum voor de zitting bekend maakt.