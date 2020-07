Motie van wantrouwen pas effect als 21 Statenleden zich uitspreken

26 Gedeeld

Willemstad – De oppositie heeft gisteren een motie van wantrouwen tegen de regering Rhuggenaath aangeboden aan de gouverneur. Die verwees MFK-fractievoorzitter Gilmar ‘Pik’ Pisas terug naar de Staten om daar de motie in stemming te brengen.

Vanwege het ontbreken van één Statenzetel is er geen meerderheid meer voor het kabinet, maar er is ook geen meerderheid voor de motie zelf. Zolang niet alle Statenleden zich uit kunnen spreken over het vertrouwen, hoeft een kabinet niet op te stappen.

