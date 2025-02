Sint Maarten Motie voor referendum onafhankelijkheid afgewezen Dick Drayer 19-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Stemming in het parlement, | Foto: The Daily Herald

PHILIPSBURG – Een motie om de regering van Sint-Maarten op te roepen voorbereidingen te starten voor een raadgevend referendum over politieke onafhankelijkheid is afgewezen. De stemming in het parlement eindigde in een gelijkspel van zes stemmen voor en zes stemmen tegen, waardoor de motie niet werd aangenomen.

Het voorstel, ingediend door parlementslid Ardwell Irion van de National Alliance, riep op om voor 31 december 2027 voorbereidingen te treffen voor een volksraadpleging over de toekomst van Sint-Maarten. Eerder, in januari 2025, was er al een stemming over de motie tijdens het debat over de begroting van 2025. Ook toen eindigde de stemming in een gelijkspel, met zeven stemmen voor en zeven tegen.

De discussie over de motie draaide grotendeels om de procedure. Parlementariërs, waaronder Ludmila de Weever van de Party for Progress, betoogden dat het initiatief voor een referendum bij het parlement zelf ligt en niet bij de regering. Anderen, zoals Francisco Lacroes van de United People’s Party, vonden dat de stemming moest plaatsvinden wanneer alle leden aanwezig waren.

