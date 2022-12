WILLEMSTAD – Bij een ernstig verkeersongeval op de Fokkerweg is gisteren een motorrijder zwaargewond geraakt. Hij is met spoed naar het CMC gebracht. Zijn toestand was zorgelijk.

Naast de motorrijder waren er ook twee automobilisten bij het ongeval betrokken. Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat de motorrijder enkele manoeuvres uithaalde waardoor hij de macht over het stuur verloor en tegen twee auto’s botste die stilstonden voor de stoplichten.