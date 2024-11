Saba Mount Scenery op Saba blijkt lager dan gedacht Redactie 20-11-2024 - 1 minuten leestijd

Volgens nieuwe metingen met modernere technieken zou Mount Scenery 870 meter hoog zijn | Foto ABC Online Media

SABA – Mount Scenery, de majestueuze vulkaan op Saba en het hoogste punt van Nederland, blijkt lager te zijn dan eerder werd aangenomen. Nieuwe metingen met geavanceerde GPS-apparatuur en luchtlaser-scans tonen aan dat de top 870 meter hoog is, 7 meter lager dan de eerder gerapporteerde 877 meter.

Sinds Saba in 2010 een bijzondere gemeente van Nederland werd, verving Mount Scenery de Vaalserberg in Zuid-Limburg als hoogste natuurlijke punt van het land. De top van de vulkaan, bereikbaar via een uitdagend pad door tropisch regenwoud, blijft de meest opvallende hoogvlakte in het Koninkrijk.

De verwarring over de hoogte ontstond door verschillende bronnen en verouderde meetmethoden. Modern onderzoek door het Kadaster en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) bevestigde dat de metingen uit de jaren zestig opmerkelijk accuraat waren. Toch hangt de exacte hoogte ook af van referentiepunten zoals zeeniveau, die in de toekomst nauwkeuriger zullen worden vastgesteld.

Uniek herkenningspunt

Hoewel Mount Scenery lager blijkt te zijn dan eerder gedacht, torent de vulkaan nog steeds ruim boven de rest van Nederland uit en blijft het een uniek herkenningspunt in het Caribisch gebied.

