‘Musea moeten het verhaal van iedereen vertellen, niet van slechts tien mensen’

AMSTERDAM – Valika Smeulders, hoofd geschiedenis bij het Rijksmuseum, benadrukt in een artikel in de EL PAÍS USA Edition het belang van musea om inclusieve verhalen te vertellen die reflecteren op slavernij, dekolonisatie en een bredere perspectief in de kunst. Als curator van de invloedrijke slavernijtentoonstelling in 2021, pleit de Curaçaose curator voor een herziening van hoe musea hun collecties presenteren, waarbij ze zich focust op een meer volledige en complexe geschiedenis die verder gaat dan de traditionele verhalen.

Het Rijksmuseum in Amsterdam is een van de belangrijkste musea van Europa. Bezoekers van over de hele wereld komen erheen om De Nachtwacht van Rembrandt of Het Melkmeisje van Vermeer te zien.

Maar het centrum en zijn werken staan ​​al geruime tijd ook om een ​​andere reden in het middelpunt van de belangstelling. “We hebben veel schilderijen van zeer belangrijke blanke heren en dames, geflankeerd door enkele zwarte kinderen. Vroeger negeerden we die jonge Afrikanen, maar nu bestuderen we ze”, zegt Valika Smeulders, hoofd van de afdeling geschiedenis van dit Nederlandse instituut en een van de curatoren van een tentoonstelling uit 2021 gewijd aan de slavernij die een grote impact veroorzaakte.

De deskundige sprak hierover onlangs op Pública 24, een ontmoeting tussen culturele professionals in Madrid, Spanje. Ook sprak ze over misschien wel het meest spraakmakende onderwerp in de kunstwereld van deze tijd: dekolonisatie.

Smeulders erkent dat zij momenteel een groot deel van haar werk aan deze vraagstukken besteedt. Ze is geboren op het eiland Curaçao, in het Caribisch gebied, maar woont en werkt in Amsterdam. Ze heeft tijdens haar academische studies onderzoek gedaan naar Caribisch erfgoed en heeft onlangs meegewerkt aan de terugkeer van enkele stukken uit het hart van Europa naar Sri Lanka.

In wezen wisselen haar leven en carrière zich af tussen de twee zenuwcentra van het debat: een voormalige kolonie en een voormalig moederland. Deze achtergrond biedt haar een persoonlijker perspectief, dat ook complex en diepgaand is.

Hart

“De koloniale periode begon in de 17e eeuw en het hart van ons museum komt precies daar vandaan. In mijn thuisland, of in Ghana, zie je dat het geen tijd van kalmte en vrede was. Wij beschouwen de Oost-Indische Compagnie als commerciële exploitanten, maar hun vertegenwoordigers droegen wapens. Het was geen consensuele zaak.

In Nederland merk je het pas als je erover begint te leren, en dan ontdek je de sporen. Toen we vanuit dat perspectief naar onze collecties keken, zagen we dat het overal was: de overheid, de economie…’ Een soortgelijke stelling als die verdedigd door de Britse lerares Catherine Hall, die Smeulders noemt als een van de meest baanbrekende en invloedrijke stemmen in de geschiedenis. dit veld.

Voor Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, waren er genoeg redenen om in 2017 op het idee te komen om hier een tentoonstelling over te organiseren. De onderwerpen zijn zo uitgebreid dat het vier jaar heeft geduurd, de oprichting van een denktank en gaandeweg de inclusie van nieuwe stemmen, zoals Smeulders zelf.

De deskundige benadrukt vooral het uitgebreide voorbereidende gesprek: na de aankondiging van het project hoorde het museum ideeën, suggesties en zorgen van het publiek. Tegelijkertijd begon het de paradigmaverschuiving uit te leggen aan groepen van zijn meer traditionele bezoekers.

Historici en perspectieven uit beide achtergronden kwamen samen. “We hadden een diepgaand academisch inzicht nodig. En het museum bereikte nieuwe delen van Nederland die hun geschiedenis nog nooit in onze zalen vertegenwoordigd hadden gezien”, zegt de curator.

Uitdagender

Toen er eenmaal overeenstemming was bereikt over het raamwerk, was het ontwikkelen van de inhoud net zo uitdagend, zo niet uitdagender. De meest opruiende tegenstanders associëren dekolonisatie met de teruggave van artistieke schatten van het uitbuitende land aan het uitgebuite land. Maar dit is slechts één mogelijkheid. Het meest opmerkelijke, maar ook het minst voorkomende en in ieder geval een laatste redmiddel.

Het begint allemaal, zoals Smeulders benadrukt, met informatie: “Het heeft veel te maken met het verhaal. Daarom vertellen we het verhaal van de slavernij aan de hand van tien personages, waaronder slavenhandelaars, tot slaaf gemaakte mensen en mensen die ertegen in opstand kwamen. We wilden dat iedereen zich erbij betrokken voelde, en we wilden dat de aanwezigen zich afvroegen: wat zou ik hebben gedaan als ik op de een of andere plek was geboren?

Hiervoor had het geen zin om alleen maar gebruik te maken van westerse documenten, de geschiedenis verteld door de overwinnaars. Tegelijkertijd beschouwde de Nederlandse wet slaven ‘als objecten’, zonder het recht om te lezen of te schrijven, aldus Smeulders. Ten slotte achtervolgden ze hun protagonisten door het doolhof van mondelinge bronnen, zoals liedjes die van de ene generatie op de andere werden doorgegeven, en zelfs DNA-onderzoek. De portretten van Oopjen Coppit en haar echtgenoot Marten Soolmans, geschilderd door Rembrandt in 1634, tentoongesteld als onderdeel van de tentoonstelling over slavernij die het Rijksmuseum in 2021 in Amsterdam presenteerde. Foto: RIJKSMUSEUM

Mogelijk markeerde de tentoonstelling een mijlpaal in de kunstgeschiedenis van Nederland. Daarna, in december 2022, kwam de officiële verontschuldiging van de toenmalige Nederlandse premier Mark Rutte voor “het slavenverleden van Nederland” in Suriname (Zuid-Amerika) en de voormalige Nederlandse Antillen (in het Caribisch gebied), in een televisietoespraak waar hij deze gebeurtenissen voor het eerst officieel definieerde als een ‘misdaad tegen de menselijkheid’ en erkende dat ‘het mensen hier en nu treft’.

Maar volgens Smeulders was het proces al lang aan de gang. De curator legt uit dat sinds het begin van de 21e eeuw activisten “met wortels in de oude koloniën” het debat op tafel hadden gelegd. Historici, onderzoekers, kunstenaars en instellingen deden mee. Uiteindelijk deed zelfs de overheid dat.

“Vroeger spraken we alleen over de glorie van de natie, en dat is slechts een klein deel van het verhaal. We moeten de anderen erbij betrekken. We hebben verschillende aspecten geïdentificeerd. Nu kunnen we de punten met elkaar verbinden”, zegt Smeulders.

Gesprek

Het proces omvat ook een ander verhaal, verschillend en toch vergelijkbaar: de artistieke plundering van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, die al heeft geleid tot de eerste teruggave van Nederland aan de legitieme eigenaren. Ook het Rijksmuseum is al geruime tijd in deze richting bezig. En sinds 2001 laat de Nederlandse staat zich adviseren door een onafhankelijke commissie voor de teruggave van tijdens of als gevolg van het conflict verkregen werken die niet rechtmatig tot de staat behoren. Bovendien ontstond in 2022 een identiek orgaan voor zaken die verband hielden met het koloniale tijdperk.

Wat betreft de toespelingen op het verhitte debat dat de kwestie van de dekolonisatie heeft veroorzaakt in Spanje (waar de minister van Cultuur, Ernest Urtasun, zijn steun heeft betuigd en sommige musea in dit opzicht al actie hebben ondernomen, terwijl de oppositie en andere deskundigen denken dat het het nationale merk in diskrediet brengt en dat het debat gebaseerd is op een verkeerd uitgangspunt, aangezien zij geloven dat Spanje nooit koloniën heeft gehad), vermijdt Smeulders het uiten van een mening.

In plaats daarvan stuurt ze het gesprek terug naar haar eigen land: “De eigenaar van de collectie van het Rijksmuseum is de Nederlandse Staat. Maar wij zorgen ervoor en wij onderzoeken het. We moeten meer weten, en dat kunnen we niet alleen. We hebben contact opgenomen met de landen die aanspraak konden maken op sommige voorwerpen, en hun experts. Het is het begin van iets dat steeds groter wordt. De vitrine waarin de stukken werden getoond die we naar Sri Lanka hebben teruggebracht, vertelt nog steeds onze gemeenschappelijke geschiedenis, maar dan met andere werken.”

Voor Smeulders is een diep, inclusief en moeilijk gesprek noodzakelijk. “Dit is niet iets dat van de ene op de andere dag wordt opgelost. In het Nederlands zeggen we ‘geen glans zonder wrijving’”, lacht ze, en benadrukt het belang van het in vraag stellen van het perspectief dat altijd heeft gedomineerd:

“De rol van de curator is aan het veranderen. Het omvat nu meer onderzoek. Als we een tentoonstelling organiseren, willen we alles vanaf nul onderzoeken en de maximaal mogelijke kennis bereiken. Besteed ook meer aandacht aan wat de vrouwelijke kunstenaars deden; naar het platteland, in plaats van alleen maar naar de grote steden te kijken… musea moeten het verhaal van iedereen vertellen, niet slechts van tien altijd dezelfde mensen.”