Mutaties spelen rol bij hoog aantal besmettingen

WILLEMSTAD – Het aantal mutaties van het coronavirus speelt een rol bij het hoge aantal besmettingen op de eilanden afgelopen dagen. Dat schrijft het RIVM in haar wekelijkse rapport over de eilanden.

In 75 procent van de monsters die werden gestuurd naar het RIVM gaat het om de Britse variant. Op Bonaire gaat het zelfs om bijna 90 procent van de monsters. Op Aruba is daarnaast de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus vastgesteld. Alhoewel het RIVM stelt dat hierdoor het aantal ziekenhuisopnames op de eilanden zal stijgen, is de COVID-gerelateerde sterfte laag.