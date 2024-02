Mysterieuze olieverkoop Bullenbaai: vragen blijven onbeantwoord

WILLEMSTAD – Curaçao Refinery Utilities CRU heeft de onderhandse verkoop van bijna 500.000 vaten fuel oil uit Bullenbaai bevestigd. Ondanks deze bekendmaking blijven cruciale details, waaronder de identiteit van de koper en het verkoopbedrag, onbekend. Deze situatie roept nieuwe vragen op en vergroot de kans op speculatie over de achtergronden van deze transactie, zo meldt onder andere het Antilliaans Dagblad.

De verkoop, die een recordomzet voor CRU betekende, heeft plaatsgevonden na een afgeblazen openbare veiling op 14 februari. Volgens lokale berichten zou de deal 10 miljoen dollar hebben opgeleverd, een bedrag dat hoger ligt dan het minimumbod van de eerste veiling, maar aanzienlijk lager dan de niet nagekomen hoogste biedingen van bijna dertig miljoen dollar. De afwezigheid van betaling door de hoogste bieders roept vragen op over hun initiële intenties of mogelijke onthullingen die tot hun terugtrekking hebben geleid.

Speculaties over de herkomst van de olie worden gevoed door een rapport van Associated Press en Curacao.nu uit 2022, dat suggereert dat de olie illegaal vanuit Venezuela werd gesmokkeld om Amerikaanse sancties te omzeilen. Deze ontwikkelingen hebben internationale aandacht getrokken, met name vanwege de mogelijke overtreding van de Amerikaanse sancties.

De Vigilante heeft de Amerikaanse firma Grey Rock Gathering & Marketing genoemd als de mogelijke koper, maar officiële bevestiging ontbreekt. De transactie heeft naar verluidt gezorgd voor een noodzakelijke financiële injectie voor CRU, te midden van internationale bezorgdheid over de herkomst en bestemming van de olie.

De verkoop van de fuel oil in Bullenbaai heeft een complexe situatie onthuld, waarbij internationale sancties, mogelijke smokkelroutes en de roep om transparantie door overheidsbedrijven samenkomen. Terwijl CRU de transactie viert, blijft de gemeenschap achter met onbeantwoorde vragen en speculaties. De toekomst zal moeten uitwijzen of en hoe deze kwesties zullen worden aangepakt, in het belang van Curaçao’s reputatie en financiële integriteit.