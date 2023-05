Na 10 jaar monument voor vermoorde Curaçaose politicus Wiels

WILLEMSTAD – Op Curaçao wordt vandaag stilgestaan bij de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels tien jaar geleden. Op 5 mei 2013 werd de leider van de op dat moment grootste partij van het eiland, Pueblo Soberano, op het strand doodgeschoten. Op de plek van de moord komt vrijdag een bescheiden monument, zo laat de organisatie Vrienden van Helmin Wiels weten.

De groep van vooral oud-leden van de partij Pueblo Soberano organiseert de herdenking. De links georiënteerde partij richtte zich op onafhankelijkheid en was opgericht door Wiels. Tussen 2010 en 2017 zat zijn partij in de regering. Inmiddels is Puebo Soberano niet meer vertegenwoordigd in het parlement.

Volgens oud-minister van Justitie Elmer Wilsoe wordt de vermoorde politicus flink gemist op het eiland. “Wiels heeft altijd gestreden voor een betere gezondheidszorg en beter onderwijs. Nu, tien jaar later, is het land armer geworden, de sociale situatie, de zorg en het onderwijs zijn aanzienlijk verslechterd.” Hij hoopt dat veel mensen naar de herdenking komen. Die start vanmiddag om 16.30 uur tot 17.45 uur op Mari Pampun.

De moord zorgde voor een enorme schok op het eiland. Voor het uitlokken van de moord is de Curaçaose oud-minister van Financiën George Jamaloodin inmiddels tot dertig jaar cel veroordeeld. Verder is ook ‘moordmakelaar’ Burney Fonseca veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf. Beiden ontkennen iets met de zaak te maken te hebben.

Elvis Kuwas heeft levenslang gekregen voor het plegen van verschillende moorden, waaronder het tegen betaling doodschieten van Wiels. Hij heeft inmiddels spijt van zijn daad.