Na 70 jaar weer onderzoek naar muggen op Aruba, Bonaire, Curaçao

LEIDEN – Het Leidse Naturalis Biodiversity Centre gaat voor het eerst sinds 1948 onderzoek doen naar steekmuggen op Aruba, Bonaire en Curaçao. Op de eilanden zijn in de afgelopen tien jaar uitbraken geweest van verschillende door muggen veroorzaakte ernstige ziektes. Het onderzoek moet uitwijzen waar muggenkolonies zitten en om welke muggen het gaat, zodat uitbraken effectief voorkomen of bestreden kunnen worden, aldus Naturalis.

Muggen kunnen ziekten als knokkelkoorts, zikakoorts, malaria en Westnijlkoorts overbrengen. In het Caribisch gebied zijn meerdere uitbraken van deze ziektes geweest. Het is belangrijk om de kennis over muggen in de overzeese gebiedsdelen te actualiseren, zeggen de onderzoekers.

Door klimaatverandering en door een groeiend aantal inwoners zijn er veranderingen geweest en die zullen zich in de toekomst weer voordoen. Beheersen van een specifieke muggenpopulatie is vaak de enige manier om verspreiding van ziekteverwekkers te vertragen.

In 2018 heeft een onderzoeksgroep al muggen opgespoord op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Dat leverde toen elf verschillende soorten steekmuggen op, waarvan twee voor de Cariben nieuwe en ziekteverspreidende soorten. Het onderzoek leverde ook een nieuwe manier op om muggen op de eilanden sneller te kunnen identificeren.

Het nieuwe onderzoek start morgen op Aruba. De onderzoekers blijven zeven tot tien dagen op elk eiland. Ze vangen muggen in vallen en tellen larven in water. Het muggenonderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid.