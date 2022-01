Na boosteren een nieuwe QR-code beschikbaar na aanvraag

6 Gedeeld

WILLEMSTAD – Wie nu een boosterprik heeft gehaald kan straks vanaf 1 februari weer een digitaal vaccinatiebewijs aanvragen. Dit kan via de website www.curacaohealthapp.com. Je krijgt daar één QR-code die geldig is voor lokaal gebruik en reizen binnen het Koninkrijk en Europa.

Via een nieuwe website www.covid19.cw kunnen inwoners van Curaçao meer informatie krijgen over het virus, de maatregelen, de reisvereisten en de laatste cijfers. De website is gisteren gelanceerd en vanaf vandaag is er ook een chat box in werking waarbij mensen vragen kunnen stellen.

