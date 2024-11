Luchtvaart & Reizen Na De Brabander stapt ook directeur Gonesh op bij SLM Dick Drayer 20-11-2024 - 2 minuten leestijd

PARAMARIBO – Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft bevestigd dat directeur Steven Gonesh per 1 december zijn functie neerlegt. In een verklaring laat de luchtvaartmaatschappij weten dat Gonesh terugkeert naar de cockpit als vaste piloot. Het blijft onduidelijk of deze beslissing vrijwillig is of is opgelegd door ‘hogere autoriteiten’. Gonesh volgde zijn voorganger Paul de Haan op en heeft zich in de afgelopen periode ingespannen om de financiële situatie van SLM te verbeteren.

De situatie bij SLM lijkt echter problematisch. Er heerst grote ontevredenheid onder het personeel over het functioneren van de leiding. De schuldenlast van het bedrijf is opgelopen tot zo’n 75 miljoen Amerikaanse dollar. Er is nog niet bekendgemaakt wie Gonesh zal opvolgen als directeur.

De Brabander

Ook het vertrek van Lars de Brabander, de adjunct-directeur Commerciële Zaken, per 1 november is inmiddels bevestigd. Volgens de verklaring van SLM besloot De Brabander terug te keren naar Curaçao vanwege persoonlijke redenen. Maar betrouwbare informatie waarover de Surinaamse krant de Ware Tijd beschikt, wijst erop dat hij zijn conclusie heeft getrokken na vijf maanden, omdat SLM zich niet aan gemaakte afspraken hield.

SLM-directeur Steven Gonesh was bij de aanstelling van De Brabander op 1 juni 2024 nog enthousiast over hem, gezien zijn ruime ervaring in de luchtvaartwereld. Hij was aangetrokken om ‘het uitgestippelde algemeen beleid van de SLM te ondersteunen, maar in het bijzonder om het commerciële beleid mede te ontwikkelen en na goedkeuring uit te voeren’. De Brabander moest volgens Gonesh in staat worden geacht ‘de onder hem ressorterende afdelingen naar grotere hoogten te leiden’.

