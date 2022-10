Na drie jaar weer CliniClowns rolstoeldisco

WILLEMSTAD – Voor het eerst in drie jaar was er weer een Cliniclowns-rolstoeldisco bij Fundashon Verriet in Santa Maria. Ongeveer zeventig kinderen en hun begeleiders genoten van deze samenwerking tussen CliniClowns Curacao en ParadiseFM.

Naast natuurlijk de aanwezigheid van de CliniClowns, verzorgde DJ Maarten Schakel de muziek en vrijwilligers van corporate sponsor BDO-accountants maakten de kinderen nóg mooier met face-paint.

De locatie was kleurrijk versierd in het thema ‘bloemen’, en veel kinderen in stijl fleurig aangekleed voor het feest.

“Het was echt een cadeautje om het weer te kunnen organiseren”, aldus Eveline van Zanen van CliniClowns Curaçao, de laatste keer was eind 2019, voor de coronapandemie.

“We komen hier elke week een ochtend met de CliniClowns op bezoek, maar de jaarlijkse rolstoeldisco is echt een hoogtepunt voor iedereen. We hebben het feest erg gemist.”

Stichting CliniClowns Curaçao zorgt al veertien jaar voor afleiding en plezier bij zieke kinderen, kinderen met een beperking en bij mensen met dementie.

De speciaal getrainde clowns bezoeken de diverse instellingen gratis, en zorgen voor kleine geluksmomentjes met als doel een kind een kind te laten zijn, ongeacht ziekte of beperking, en ouderen uit hun gevoel van isolement te halen.

De stichting is geheel afhankelijk van steun van de Curaçaose community, onder andere door donaties, fundraising activiteiten, giften en sponsoring van corporate partners.