“Nachtleven nog te Europees voor Braziliaanse toerist”

WILLEMSTAD – Het aantal vluchten van Azul Airlines tussen Curaçao en Belo Horizonte in Brazilië is verdubbeld, van twee naar vier per week. Daarnaast is Azul met een verbinding gestart tussen Curaçao en Fort Lauderdale. Volgens CTB-baas Muryad de Bruin besteden Brazilianen het meest van alle toeristen maar is het nachtleven en entertainment nog te Europees. “Dat kan breder, zodat er ook meer voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse toeristen te doen is.”

Vorige week werd op Hato Airport de inaugurele vlucht gevierd van Azul Airlines vanuit Fort Lauderdale, Florida. De uitbreiding van het aantal vluchten van Azul Airlines zijn permanent en niet alleen voor het hoogseizoen, vertelt De Bruin aan Curacao.nu.

De groei vanuit Brazilië is volgens De Bruin vooral te danken aan consistente marketing, met online campagnes, bezoek van Braziliaanse influencers en media en zichtbaarheid op fysieke billboards in Brazilië. Opvallend is dat na de komst van de Azul-vluchten ook Avianca via Bogota en Copa Airlines via Panama met Braziliaanse reizigers naar Curaçao zijn gaan vervoeren.

Hoewel Brazilië zelf ook bekend staat om lekker weer en mooie stranden, biedt Curaçao een combinatie van een tropische bestemming met een Europese flair die interessant is voor vakantiegangers uit dat land, zegt De Bruin. Desalniettemin staan andere rechtstreekse verbindingen met andere airlines of naar andere steden in Brazilië momenteel niet op de planning.

Bredere nachtleven

Waar Curaçao beter in kan worden, volgens De Bruin, is een breder aanbod in nightlife. Momenteel is veel gericht op de Europese toerist en niet zozeer op toeristen uit Noord- en Zuid-Amerika. Als daar meer voor georganiseerd wordt, kan het eiland nog aantrekkelijker worden voor toeristen uit die regio’s.

