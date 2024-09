Kunst Nathania Engelhardt lanceert tweetalige gedichtenbundel Dick Drayer 24-09-2024 - 2 minuten leestijd

Afgelopen zaterdag presenteerde Nathania Engelhardt haar eerste gedichtenbundel Boka Yen / Een Mond Vol tijdens het Wintertuin Curaçao Festival. In een uitverkochte bijeenkomst lanceerde ze dit bijzondere werk, dat zowel in het Papiaments als in het Nederlands is geschreven en daarmee de eerste tweetalige publicatie van Wintertuin Curaçao is.

Boka Yen biedt een diepgaande verkenning van verschillende aspecten van Engelhardt’s leven en biedt kritisch inzicht in thema’s zoals leiderschap, liefde en menselijke relaties. Op het tot huiskamer omgetoverde podium ging Nathania, in gesprek met presentator Tyson Hill, dieper in op de drie hoofdstukken van haar bundel: Rauw, Gekruid en Gestoofd.

Ze sprak openhartig over haar inspiratiebronnen en de manier waarop ze zichzelf volledig openstelt om de wereld om haar heen te ervaren en deze ervaringen vervolgens te vertalen naar poëzie. Voor haar is schrijven geen hobby, maar een noodzaak om emoties te verwerken.

Tijdens de presentatie werd het gesprek afgewisseld met een muzikale intermezzo verzorgd door Nathania’s eigen familie. Haar vader Richard begeleidde op gitaar en haar broer Gabriel speelde op de kahon, terwijl haar moeder Valesca in een hoek van het podium bezig was met het bereiden van een stoofpot van papaya, wat de intieme sfeer verder versterkte.

Nathania sloot de avond af met het voordragen van haar gedicht Mi Bos, waarmee ze het publiek achterliet met een diepe indruk en, net als de papaya-stoofpot, een vol gevoel van inspiratie. Nathania’s eigen familie: vader Richard op gitaar en broer Gabriel op de kahon en moeder Valesca bereidt een stoofpot

