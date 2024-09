Curaçao Nationaal Taalinstituut Curaçao brengt gebarentaal onder de aandacht Dick Drayer 24-09-2024 - 2 minuten leestijd

Het Nationaal Taalinstituut Curaçao (NTIC) roept op tot meer erkenning en waardering van gebarentaal als een van de officiële talen op het eiland. De oproep werd gisteren gedaan in het kader van de Internationale Week van de Doven. Die dag benadrukt het belang van gebarentaal voor dove mensen en hun communicatie met de bredere samenleving.

Gebarentaal is een visuele taal, waarbij handgebaren, gezichtsuitdrukkingen en mimiek worden gebruikt om gedachten en ideeën over te brengen. Hoewel veel mensen denken dat gebarentaal universeel is, verschilt deze net zoals gesproken talen. Op Curaçao wordt sinds 1996 de Nederlandse Gebarentaal (NGT) gebruikt, in combinatie met Papiaments, om communicatie tussen dove en horende mensen te vergemakkelijken. De Myrna Dovale School maakt gebruik van deze gebarentaal, aangevuld met gesproken Papiaments, in het onderwijs aan dove kinderen.

Het NTIC ziet deze dag als een belangrijke stap om de dove gemeenschap te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun cognitieve en sociale vaardigheden, en om hen betere kansen te geven om te communiceren met de rest van de samenleving. Samen met de Stichting Hulp aan Auditief Gehandicapten (HAG) en de overheid wil het NTIC ervoor zorgen dat gebarentaal niet alleen wordt erkend, maar ook gewaardeerd als een van de officiële talen van Curaçao.

Door het vergroten van het bewustzijn over het belang van gebarentaal hoopt het NTIC drempels weg te nemen die doven dagelijks ondervinden in een wereld waar geluid een centrale rol speelt in de communicatie. Het gebruik van visuele communicatie, zoals het duidelijk articuleren van woorden of korte zinnen opschrijven, kan mensen zonder gehoorverlies helpen om beter te communiceren met dove mensen.

Met de oprichting van een speciale commissie, die nauw zal samenwerken met maatschappelijke organisaties en de overheid, zet Curaçao een belangrijke stap richting inclusiviteit en erkenning van de rechten van de dove gemeenschap. Het doel is om gebarentaal hand in hand te promoten en het als een van de officiële communicatiemiddelen van het eiland te omarmen.

0