National Hurricane Centre Amerika voorspelt een minder actief orkaanseizoen dit jaar

MIAMI – Na drie jaar van actievere orkaanseizoenen dan normaal, blijkt dit jaar vijftien procent minder actief te worden dan normaal. Dit is te wijten aan het effect van El Niño, dat minder gunstig is voor de ontwikkeling van stormen en orkanen in de Caribische Zee en de Atlantische Oceaan. Dat meldt het National Hurricane Center in Miami.

Er worden dertien stormen voorspeld, zes orkanen waarvan drie intens zullen zijn. Hoewel deze aantallen minder zijn dan normaal, is het belangrijk om te onthouden dat één enkele storm catastrofale schade kan veroorzaken.

El Niño

El Niño wordt geassocieerd met een band van warm oceaanwater die zich vormt in de centrale en oostelijke Stille Oceaan, wat gevolgen heeft voor weerpatronen over de hele wereld. Het verhoogt de kans op meer orkanen in de Stille Oceaan, maar vermindert de kans op orkanen in de Atlantische Oceaan.

La Nina is afgelopen en de zeewatercondities zijn terug op het normale niveau. De verwachting is dat dit tot september zal duren. Sinds 2020 was de oceaan onder invloed van het verschijnsel van La Nina waarbij zeewatertemperaturen in de Stille Oceaan nabij de evenaar lager waren dan gemiddeld. Dit beeld gaat dus nu langzaam veranderen.

Stormnamen

De voorspelling van vorig jaar was dat er zeventien stormen met namen zouden zijn, acht orkanen, vier zware orkanen en de kans was dat ten minste één orkaan het Caribisch gebied zou passeren en beïnvloeden, met een kans van 58 procent. Uiteindelijk eindigde het seizoen van 2022 met veertien stormen, acht orkanen waarvan twee zware, Fiona en Ian.

De namen van stormen dit jaar zijn Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harold, Idalia, Jose, Katia, Lee, Margot, Nigel, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince en Whitney.

Het orkaanseizoen begint op 1 juni en eindigt op 30 november van dit jaar.