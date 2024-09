Nieuws Curaçao Nationale voetbalelftal arriveert op Curaçao Dick Drayer 04-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gisteravond is het nationale voetbalelftal met een Corendon-vlucht op Curaçao aangekomen. Het team, onder leiding van Dick Advocaat, is op doorreis. Vanochtend vertrekt de selectie naar Grenada voor hun eerste wedstrijden in de CONCACAF Nations League.

Vertegenwoordigers van de Federashon di Futbòl di Kòrsou (FFK) hebben aangegeven dat alle spelers zijn gearriveerd en dat de delegatie nu compleet is voor de wedstrijden tegen St. Lucia aanstaande vrijdag en tegen Saint Martin komende maandag.

Beide wedstrijden worden gespeeld in het Kirani James Athletic Stadium in Grenada. Curaçao is ingedeeld in groep B2, samen met Grenada, St. Lucia en Sant Martin.

https://www.espn.com/soccer/standings/_/league/concacaf.nations.league

221