Nations League: Curaçao tegen Panama en Trinidad & Tobago

Op 13 en 17 oktober speelt Curaçao weer twee thuiswedstrijden in de Nations League. Panama en Trinidad & Tobago zijn te gast. Curaçao speelt in poule A en heeft tot nu toe geen punten weten te scoren.

Na verliespartijen uit tegen Trinidad & Tobago en Martinique staat Curaçao op de vijfde en voorlaatste plaats in de groep. Trinidad & Tobago gaat aan kop.

Dean Gorré, de waarnemend bondscoach, leidt het Curaçaose voetbalelftal tijdens deze thuiswedstrijden. De recente wisseling van de bondscoach en onzekerheid over zijn opvolging hebben hun sporen achtergelaten.

Leandro Bacuna van FC Groningen, ook speler in het Curaçaose team, uitte zijn zorgen hierover.

“We zijn in een selectiefase met veel jonge spelers. Maar na het ontslag van bondscoach Remko Bicentini was er veel onduidelijkheid over zijn opvolging. Pas een week voor de interlandperiode werd een nieuwe trainer aangesteld,” aldus Bacuna, die benadrukt dat dit geen kritiek is op Gorré.