Curaçao natuur en geschiedenis: de Caracasbaai

Caracasbaai Quarantainegebouw – ©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao

De Caracasbaai ligt tussen het Spaanse Water en Jan Thiel, aan het einde van de Caracasbaaiweg. Deze baai heeft een enorme diepte, een prachtige natuur en er zijn verschillende historische overblijfselen. Dit maakt de omgeving van deze baai tot een favoriet wandelgebied, maar de haven, het strand en de ligging naast het Spaanse water maakt het ook voor watersport en recreatief varen the place to be.

Caracasbaai Fort Beekenburg – ©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao

Curaçao natuur en geschiedenis

De strategische ligging van de Caracasbaai heeft ervoor gezorgd dat het een belangrijke rol speelde in verschillende fase van de geschiedenis van Curaçao. Zowel in het begin van het koloniale tijdperk, als gedurende de tweede wereldoorlog, als in de laatste decennia van de 20ste eeuw was de Caracasbaai van groot belang.

Caracasbaai Fort Beekenburg – ©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao

Het gebied kent dan ook vele overblijfselen uit de verschillende periodes. Omstreeks 1703 werd op het schiereiland Fort Beekenburg gebouwd. Het verkeert nagenoeg nog in de oorspronkelijke staat en was onder meer van groot historisch belang omdat Curaçaoënaar Pedro Luis Brion er als commandant in 1805 de slag leverde met een Engels invasieleger. Tot halverwege de 19e eeuw is Fort Beekenburg een militaire post geweest.

Caracasbaai Quarantainegebouw – ©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao

Een ander historische bezienswaardigheid is het Quarantainehuis. In 1874 werd het gebied van de Caracasbaai aangewezen tot quarantainestation voor schepen met een besmettelijke ziekte aan boord. In de garnizoensgebouwen nabij het fort werd een hospitaal ingericht voor zieke zeelui. Zuidelijker, op de hoek van de baai, werd in 1883 de observatie inrichting voor gezonde zeelui gebouwd; het Quarantainegebouw. Zeelieden moesten hier verblijven totdat vastgesteld was dat ze niet besmet waren.

Caracasbaai Quarantainegebouw – ©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao

In 1925 is het Caracasbaai-schiereiland door de overheid voor een deel in erfpacht gegeven aan Oliemaatschappij Shell met als doel daar een tankplaats met bunkerpark te realiseren. In totaal zijn er 48 tanks gebouwd en werd het een afgesloten industriegebied. Na het vertrek van de Shell in de jaren tachtig kwam het schiereiland weer in overheidshanden, maar bleef aanvankelijk gesloten voor het publiek.

Caracasbaai Onderhoudshaven – ©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao

In de jaren negentig was het uitgangspunt dat het toerisme op Curaçao moest worden gestimuleerd. Er werd besloten dat de westelijke helft van het schiereiland een toeristische bestemming zou krijgen en het oostelijk deel kreeg de bestemming conserveringsgebied.

Caracasbaai Beach – ©Manon Hoefman – Picture This! Curaçao

Geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de diepte van de baai slechts enkele duizenden jaren geleden is ontstaan, doordat er een laag kalkgesteente van de vulkanische kustlijn is afgebroken. Overblijfselen van deze afgebroken plaat zijn op verschillende plekken op de bodem van de baai gevonden.

Deze diepte maakte in het verleden de baai zo geschikt als haven, omdat ook grote schepen hierdoor veilig landinwaarts konden varen. Maar ook tegenwoordig wordt van deze diepte weer gebruik gemaakt. Er is nu namelijk een onderhoudsterminal voor booreilanden, kabelleggers en olieschepen gevestigd, een bijzondere bezienswaardigheid. De reusachtige vaartuigen liggen hier vaak voor weken, soms maanden en zijn van zeer dichtbij te bekijken.

Naast de onderhoudshaven, de verschillende wandelroutes en de historische bezienswaardigheden kun je ook gewoon heerlijk zwemmen in de Caracasbaai of gezellig barbecueën op het strand. Verder zijn er een aantal leuke restaurants en is er een surfschool. Dit alles maakt de Caracasbaai een zeer divers en bijzonder recreatiegebied.

Dit artikel is een herhaling uit mei 2019

