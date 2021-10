Natuurgebieden bij Rif St. Marie en Hermanus verbonden door nieuwe brug

19 Gedeeld

Foto – De nieuwe brug voor wandelaars en fietsers maakt het gebied ook voor kinderen en oudere mensen toegankelijk.



WILLEMSTAD – De natuurgebieden bij Rif St. Marie en Hermanus op Bándabou zijn met elkaar verbonden door een nieuwe brug. Die is gebouwd door de Koninklijke Marine in opdracht van Carmabi.

De brug is onderdeel van een groter plan om meer toeristen te trekken. Achter landhuis Hermanus is een kampeerplaats gemaakt voor bezoekers. De nieuwe brug is gebouwd aan de kust waar de zoutpannen van Jan Kok uitmonden in zee. De brug is bedoeld voor fietsers en wandelaars, auto’s kunnen er niet overheen.

