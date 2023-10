Natuurgebieden Rif St. Marie-Hermanus National Park en Shete Boka krijgen uitkijktorens

WILLEMSTAD – In het Rif St. Marie-Hermanus National Park wordt een nieuwe uitkijktoren geplaatst bij de Salinja, speciaal voor bezoekers om het uitzicht en de flamingo’s te bewonderen, zo meldt natuurbeschermingsorganisatie Carmabi. In Shete Boka is de bouw van een wachttoren afgerond voor een veiligere bewaking van het natuurgebied en de geparkeerde auto’s van toeristen.

De aanleg van het pad naar de toren in het Rif St. Marie-Hermanus National Park werd onlangs vergemakkelijkt door een succesvol duikerproject uitgevoerd door de Genie van de Landmacht. Deze duiker zorgt voor een veilige afvoer van regenwater.

In Shete Boka kunnen bezoekers vanaf de wachttoren het indrukwekkende schouwspel van het water bewonderen dat bij Boka Pistol omhoog spuit. De nieuwe toren bevordert de veiligheid door inbraken te helpen voorkomen en ervoor te zorgen dat toeristen zich niet naar gevaarlijke gebieden begeven. De toren werd eerst gebouwd op het defensie oefenterrein van Wacawa en daarna op locatie gemonteerd.

Bij de voltooiing van deze projecten zijn 27 betrokken soldaten beloond met educatieve geschenken van Carmabi, zoals stripboeken, spellen en sleutelhangers gemaakt van gerecycled plastic. De realisatie van deze torens draagt bij aan een verbeterde parkinfrastructuur en een veiligere omgeving voor zowel de lokale gemeenschap als toeristen.